Congo-Brazzaville: Diables rouges - Sébastien Migné s'engage pour une nouvelle aventure

En rappel, Sébastien Migné connaît bien l'équipe nationale du Congo pour avoir été adjoint de Claude Le Roy lorsque ce dernier a dirigé les Diables rouges de décembre 2013 jusqu'à son dernier match du tour préliminaire de la Coupe du monde contre l'Ethiopie vers fin 2015. Avec Claude Le Roy, ils ont amené le Congo en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée Equatoriale. A peine engagé avec les Diables rouges, Migné a conduit l'équipe nationale A' lors du Championnat d'Afrique des nations 2013 en Afrique du sud. Avant le Congo, Sébastien Migné a suivi Claude Le Roy en République démocratique du Congo où il a été responsabilisé entraîneur des U-20. Il a respectivement assumé le poste d'entraîneur adjoint d'Oman (2010), de Lens (2007) et Strasbourg (2006). Aujourd'hui il signe au Congo non pas en tant qu'adjoint mais entraineur principal. Une nouvelle aventure commence pour lui.

