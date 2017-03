Algérie: Coupe de la CAF - Un match nul avec but en Algérie qualifiera-t-il Etoile du Congo?

Etoile du Congo pouvait bien venir à bout de la Jeunesse Sportive de Kabylie au match aller à domicile. Seulement, l'attaque stellienne n'a pas été à la hauteur pour concrétiser les occasions de but qu'elle s'est créées. Les tentatives de Rox Oyo à la 42ème minute, celle de Harcy Mounaga à la 45ème n'ont pas mis en difficulté le portier algérien, Malek Asselah, vainqueur des deux face-à-face. 0-0 à la pause, les Stelliens ont multiplié des offensives, sans succès, à la deuxième mi-temps. La contre-attaque bien exploitée par Harcy Mouanga a permis à l'Etoile du Congo d'obtenir un pénalty à la 50ème minute. Le gardien Pavelh Ndzila qui s'est chargé de le transformer n'a pas réussi. Pénalty manqué, zéro but partout score final.

Après avoir concédé un nul de zéro but partout à domicile face à la Jeunesse Sportive de Kabylie, les Stelliens gardent intactes leurs chances de qualification d'autant plus qu'en cas de match nul avec but en terre Algérienne, Etoile du Congo obtiendra son ticket pour le prochain tour de la compétition. Rien n'est joué d'avance pour l'heure.

