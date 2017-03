Congo-Brazzaville: Concertation politique de Ouesso - La JUR salue les quelques avancées observées

Dans une atmosphère spirituelle et festive, le Musée de N'Gol'Odoua, dédié au Kiebe-Kiebe, a… Plus »

Il a reconnu l'importance de cette rencontre qui a fait un recadrage politique avec la mise en application de la loi sur les partis politiques.« C'était important de savoir où est ce qu'on va » a indiqué, Brian Aurélien Miamissa, regrettant le fait que la concertation de Ouesso n'ait pas retenu dans son ordre du jour, la question du Pool et des prisonniers politiques. « On peut retenir en gros que la loi sur les partis politiques va être mise en branle avec d'un côté les recommandations de Ouesso et de l'autre l'implication du ministère de l'Intérieur », a souligné le président de la JUR.

Dans un entretien exclusif avec Les Dépêches de Brazzaville le 11 mars, le président de la Jeunesse Unie pour la République (JUR), Brian Aurélien Miamissa, un des participants à la concertation politique de Ouesso s'est réjoui des « quelques avancées » obtenues à ce rendez-vous, parmi lesquelles, la non implication des préfets, sous-préfets, maires et autres autorités territoriales lors des prochains scrutins.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.