Congo-Brazzaville: L'épidémie « Variole de singe » s'est déclarée dans la Likouala

La maladie virale a fait surface dans les districts d'Impfondo, Bétou, Enyelle et Dongou chez les sujets de 4 à 40 ans. La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, qui l'a officiellement déclaré ce 13 mars, a fait état de trois morts en précisant que le Gouvernement est déjà à pied d'œuvre pour endiguer le mal.

Après 2003, la variole du singe ressurgit pour une seconde dans le département de la Likouala. Elle se manifeste par des boutons remplis de liquide sur tout le corps, le cuir-chevelu y compris. La contamination se fait par contact entre un animal malade et l'homme ensuite d'un homme malade à un sujet sein. « Le traitement à ce jour est symptomatique, il n'y a pas de vaccin contre la maladie », a expliqué la ministre de la Santé et de la population, dans sa déclaration. Jacqueline Lydia Mikolo a, par ailleurs, précisé que la maladie bien circonscrite présente des risques de propagation.

Ainsi, le Gouvernement met en œuvre un plan de riposte à travers plusieurs mesures : la mise en place d'une équipe de coordination pluridisciplinaire et multisectorielle avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires bilatéraux, notamment les Etats-Unis ; la prise en charge gratuite et sécurisée des malades ; le plaidoyer et la mobilisation sociale auprès des autorités et des communautés locales ; le renforcement des campagnes et la sensibilisation à travers les médias.

On note également le renforcement de la surveillance épidémiologique, avec à la clé, l'interdiction formelle de toucher aux singes et autres animaux sauvages et domestiques ; le renforcement de l'hygiène individuelle et collective par la désinfection des lieux comme les domiciles des malades, les formations sanitaires et les écoles ainsi que d'autres lieux publics... « La mise en œuvre de ce plan de lutte contre la variole du singe nécessite une vigilance de la population et une mutualisation des efforts. J'appelle les partenaires techniques et financiers à apporter leur appui habituel afin de juguler rapidement cette épidémie », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo en soulignant que les équipes de travail sont déjà sur le terrain.