Congo-Brazzaville: Animations urbaines - Festibrava poursuit ses présélections

La deuxième édition du festival international Brazza ville de l'amitié (Festibrava) aura lieu du 27 au 30 juillet 2017 à Brazzaville. En prélude à cet évènement, ses organisateurs ont lancé des présélections en vue de choisir les meilleurs groupes et individualités devant y participer.

Festibrava est un rendez-vous des arts, sports, loisirs, cirques et autres formes d'animations urbaines. Il est organisé du 27 au 30 juillet 2017 à Brazzaville, en vue de la célébration de la date du 30 juillet, Journée internationale de l'amitié.

Pour ce faire, le comité de direction dudit festival, a pensé à une approche participative de tous les jeunes de la ville capitale, en organisant le tour « Festibrava na zone ». C'est ainsi que le samedi 11 mars 2017 dernier, il a procédé à la présélection des groupes et individualités de Moungali dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, à l'esplanade de la commune. Une semaine avant, soit le samedi 25 février, l'occasion était offerte aux jeunes de Kinsoundi dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé.

Ce tour est un ensemble d'activités scéniques, musicales et culturelles organisées en plusieurs étapes et à 100% gratuites, activités qui entrent dans le cadre des préparatifs et du plan de communication de la prochaine édition dudit festival.

L'objectif est de détecter des talents afin de les programmer à la prochaine édition du festival ; faire la promotion du festival auprès des populations des zones et arrondissements visités.

Les prochaines étapes du tour « Festibrava na zone »

Après les deux premières étapes, la troisième étape aura lieu le samedi 1er avril, à l'esplanade de la commune de Ouenzé dans le cinquième arrondissement de, 14h à 17h. La quatrième étape : le samedi 22 avril, au marché Madibou dans le huitième arrondissement. La cinquième étape : le samedi 20 mai à l'esplanade du CNRTV de Matari dans le neuvième arrondissement, Djiri. La sixième étape : le samedi 17 juin à l'esplanade du Centre sportif de Makélékélé dans le premier arrondissement.

Toutefois, les organisateurs de ce mouvement culturel restent ouverts aux sponsors et partenaires qui souhaitent accompagner la culture congolaise par ce festival. Pour tout besoin de contact, les personnes interessées (artistes ou prestataires des activités programmées) peuvent apeler au n° 06.622.98.70, ou festibrava@gmail.com.

Notons qu'à Kinsoundi, sur douze groupes, deux seulement ont été retenus. Il s'agit de : Héroïne la rappeuse et maître Tchoutchoupé (rap France). A Moungali, douze groupes et individualités ont presté, parmi lesquels Le Musée (danse traditionnelle) ; les Fantastiques (acrobatie) ; Kizis (Rap) ; Raoul Bonheur (acrobatie) ; Byt (RnB) ; Abraham A5 (Rap) ; Van Prestige (Rap) ; Payel (Rumba) ; Kiffes nos swag (afrobeat) ; F4 et Mac (Rap) ; Trio Wadiro (afrobeat) ; Latiz (Rumba). Mais la sélection n'est pas encore faite.