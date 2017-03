Cameroun: CIRCB - Des examens biologiques à bas prix

Au nom du chef de l'Etat, le gouverneur Midjiyawa Bakari a offert des appuis à leurs veuves et orphelins. Plus »

Et pour cela, la structure, sous l'impulsion de son directeur, le Pr. Alexis Ndjolo a mis en place un dispositif exceptionnel pour réponde à cette demande, à côté de la recherche que le centre mène au quotidien sur la prévention et la prise en charge des personnes affectées par le Sida. Trois laboratoires sont mis à contribution pour ces examens et le CIRCB envisage dans la même optique augmenter son plateau technique. Car grâce à un bon suivi biologique, les malades ont des traitements adaptés et efficaces leur permettant de vivre longtemps .

Au Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du Vih/Sida (CIRCB) au quartier Melen à Yaoundé, il se dit d'emblée que c'est une nouvelle contribution de la première dame du Cameroun, ambassadrice spéciale de l'Onusida à la lutte contre cette pandémie. Engagée sur plusieurs fronts pour alléger les souffrances des Camerounais, l'épouse du chef de l'Etat, à travers ce centre vient à nouveau d'ouvrir une brèche pour faciliter le suivi biologique des porteurs du virus du Sida. Ceux qui étaient obligés de s'endetter ou de quémander pour rassembler 100 000 F pour le test de résistance du Vih aux antirétroviraux par exemple, n'ont plus qu'à débourser 10 000 F seulement. L'examen de la charge virale lui se fait à 5000 F. La numérotation lymphocytaire à 2500 F. Les laboratoires du CIRCB sont ouverts tous les jours à cet effet. Mais n'étant pas un hôpital, le Centre ne reçoit pas spontanément les malades. Ce sont les médecins qui les envoient au regard de leurs signes cliniques. Lorsque la charge virale d'un malade est indétectable, la personne n'a pas besoin de test de résistance, affirme un expert.

