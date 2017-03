Congo-Kinshasa: Ce mercredi 15 mars au Palais du peuple. Parlement - Grand-messe et enjeux de la session parlementaire 2017

La session ordinaire du mois de mars s'ouvre demain, mercredi 15 mars 2017, au Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent les portes de l'hémicycle avec un agenda complexe. Les discours de deux chambres vont déterminer les contenus des travaux de cette session. Il est bien évident de savoir que cette grand-messe du Parlement se tient au moment où la République Démocratique du Congo est confrontée à divers problèmes socio-économiques et politiques de grandes envergures.

Les enjeux de cette session parlementaire seront, entre autres, les lois que la Ceni attend, la présentation du budget par le gouvernement Samy Badibanga, l'organisation des élections, la levée des immunités du Député Ne Mwanda Nsemi et l'insécurité grandissante.

Devant les membres du Gouvernement de la République et ceux du Corps diplomatique accrédités en RD-Congo et des représentants des organismes des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Union africaine, tour à tour, les présidents de deux chambres, comme à l'accoutumée, prononcent les discours protocolaires qui orientent le déroulement des travaux. Est-ce conformément à l'article 100 de la Constitution qui stipule : «le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres: l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune de ces deux chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre».

Quels sont les enjeux de la session parlementaire 2017 ?

Avec cette session en ligne de mire, les médias et analystes sont à l'affût de signes de force ou de faiblesse dans la gestion de la politique de la République. Les enjeux se succèdent à eux-mêmes sans une solution idoine. L'organisation des élections et le social de la population. L'un des dossiers à examiner de près est la situation socio-économique dont tous les paramètres sont au rouge. Lors de cette session parlementaire, les regards vont également se porter sur la présentation du Budget pour l'exercice 2017.

Le prédécesseur du Premier ministre Samy Badibanga avait déposé le projet de loi de finances pour l'année 2017, évalué à 507 milliards de francs congolais (4,5 milliards de dollars), en sérieux recul par rapport aux années précédentes en raison de la chute des cours des matières premières. Ce budget est en diminution de 15% par rapport à celui de 2016. De 2015 à 2017, le budget de la RDC - un pays grand comme 80 fois la Belgique et peuplé de quelque 70 à 80 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des plus pauvres d'Afrique en dépit de ses nombreuses ressources naturelles - est passé de 9,09 milliards de dollars à 4,5 milliards, soit une baisse de 50%, clament-on à longueur des journées en RDC.

A quelle hauteur sera présentée la loi de finances par le gouvernement pour relever tous les défis ?

Dieu seul sait ! Mais à en croire nos sources, dans le cadre du parachèvement des opérations d'enrôlement des électeurs et financement des prochaines élections présidentielle et législatives nationales, le gouvernement Badibanga s'active. Il aurait un crédit de l'ordre de 800 milliards de Francs congolais, soit USD 760 millions, déjà prévu dans le projet de budget 2017. Les autres dossiers sensibles à aborder au Parlement lors de la présentation des motions seront, entre autres, les arrestations des députés nationaux, Franck Diongo et Ne Muanda Nsemi, déjà entre les mains de la justice.