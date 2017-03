Congo-Kinshasa: Insécurité au Kasaï - La Jeunesse Kasaïenne exige la démission d'Alex Kande

Trop, c'est trop ! La jeunesse Kasaïenne n'est pas tout à fait d'accord avec l'attitude du Gouverneur Alex Kande face à la persistance du conflit qui paralyse toutes les activités économiques dans les provinces du Kasaï Oriental, Lomami et du Kasai Central, particulièrement, dans le territoire de Luiza qui a été récemment attaqué par des forces négatives. Elle qualifie d'incompétentes les institutions provinciales qui ne cessent de multiplier les conciliabules sans résultats escomptés. D'où, elle exige la démission sans délai du Gouverneur Alex Kande Mupompa et son gouvernement du Kasaï central. Ci-dessous, la déclaration de cette structure lue hier, lundi 13 mars 2017, par son porte-parole, M. Jean-Paul Tshijiya.

DECLARATION DE LA JEUNESSE KASAIENNE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT SUITE A L'INSECURITE DANS LE GRAND KASAI

Nous, jeunesse Kasaïenne pour la paix et le développement ; considérant le climat d'insécurité qui règne depuis plus de sept mois et la paix civile rompue dans l'espace Kasaïen ;

Considérant la persistance du conflit qui paralyse toute activité économique dans les provinces du Kasaï Oriental, Lomami et du Kasaï Central, particulièrement dans le territoire de Luiza récemment attaqué ;

Considérant l'incompétence et l'incapacité des institutions provinciales qui sont dépassées pour gérer la crise et rétablir la paix, l'unité et la confiance entre filles et fils Kasaïens ;

Connaissant que la plupart des auteurs et victimes des affrontements entre les forces armées de la République et les milices proches du chef KAMUINA NSAPU sont des jeunes et enfants ;

Sachant que la paix est le principal facteur du développement de notre espace ;

Déclarons ce qui suit :

La jeunesse Kasaïenne fatiguée de discours et conciliabules sans résultats concrets sur terrain fustige son exclusion dans la recherche de la paix, et interpelle une fois de plus les autorités politico administratives à prendre des mesures efficaces qui s'imposent afin de rétablir un climat de paix dans le grand Kasaï.

Exigeons la démission sans délai du gouverneur ALEX KANDE MUPOMPA et son gouvernement du Kasaï central qui n'ont pas su gérer la crise à son état embryonnaire et continuent à faire preuve d'incompétence et frivolité et demandons le remplacement d'autres animateurs des institutions provinciales à même de restaurer la concorde entre filles et fils du Kasaï.

Envisageons une descente sur terrain d'une commission des jeunes pouvant faciliter la médiation entre les notables et les jeunes miliciens ;

La jeunesse de l'espace Kasaïen projette d'autres actions de grande envergure notamment, le dépôt d'un mémo aux autorités compétentes ;

Interpellons les dignes filles et les fils de notre espace à se dépasser des intérêts personnels et privilégier l'unité et la cohésion dans l'espace grand Kasaï ;

Encourageons toute initiative pour le retour effectif de la paix et le rétablissement de l'autorité étatique dans notre espace ;

Que vive la République démocratique du Congo ;

Que vive le grand Kasaï ;

Que vive la jeunesse pour le développement