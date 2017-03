Congo-Kinshasa: Migration vers la TNT - Le DG de StarTimes chez Badibanga !

La RDC a basculé depuis le 17 juin 2015 de la télévision analogique à la Télévision numérique terrestre. Quelques chaines de la capitale seulement ont été concernées dont Kin 24, Digital Congo, Télé 50, Antenne A, B-One, Tropicana TV, RTNC 1 et RTNC 2, toutes relevant des bandes de fréquences UHF. Mais pour les bandes de fréquences VHF, elle se fera le 17 juin 2020, sauf imprévu. «Le défi que doit relever le gouvernement congolais pour la réussite de cette mutationconsiste à l'extension, au déploiement et à l'installation des infrastructures et équipements numériques dans tous les centres stratégiques du réseau des réémetteurs terrestres du pays », avait, en son temps, déclaré le ministre des Médias, Lambert Mende.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.