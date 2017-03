Congo-Kinshasa: Enigme Kamuina Nsapu. Kasaï Central - Ramazani Shadary échange avec la famille régnante !

Assez ! Les autorités congolaises, le Gouvernement central principalement, veulent, enfin, que les heurts qui endeuillent l'espace grand Kasaï puissent prendre fin. C'est pour chercher à concrétiser cette ferme volonté qu'Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-Premier Ministre, Ministre en charge de l'intérieur et Sécurité séjourne depuis le 12 mars dans cette partie de la République.

A Kananga, l'homme est à la tête d'une forte délégation constituée tant des officielles que des notables. Qui, avec lui, comptent mener une approche diplomatique pour que cessent les confrontations entre les adeptes du chef coutumier Kamuina Nsapu et les éléments de force de sécurité nationale. Déjà hier, un premier tête-à-tête, réussi, apprend-on, a eu lieu entre le patron de la territoriale et sa suite ainsi que la famille régnante de la chefferie de Tshimbulu dont Kamuina Nsapu était un éminent membre.

Résolument, le Gouvernement congolais opte, cette fois, pour la bonne méthode, celle consistant à brandir la carotte plutôt que le fouet. Et, des effets s'annoncent. En effet, certaines sources parlent de plusieurs miliciens désireux, à présent, de se rendre. Après avoir réussi à mettre Pygmées (Twa) et Bantous ensemble dans le Haut-Lomami, résolu avec professionnalisme l'épineux dossier Ne Mwanda Nsemi, Emmanuel Ramazani Shadary pourrait de nouveau frapper un grand coup.

Le chemin de la paix passe plus par un désarmement intérieur plutôt qu'une imposition extérieure car, la guerre naît dans les esprits, dit un adage. C'est assurément fort de cette maxime qu'enfin le Gouvernement opte pour une nouvelle approche après que les armes à feu aient parlé en vain.

Rappel des faits

L'insécurité dans l'espace grand Kasaï ces derniers mois est l'objet des adeptes du chef Kamuina Nsapu, annoncé pour mort par certain après avoir été abattu, alors que ses militants soutiennent qu'il serait vivant. Le conflit entre ces derniers et l'Etat tire son origine dans un problème de succession mal géré, affirment quelques notables du coin. Depuis, le grand Kasaï a été en proie aux troubles opposant, généralement, des éléments fidèles au chef Kamuina Nsapu d'avec les forces de sécurité nationale. Il sied de préciser que c'est depuis août 2016 que la milice Kamwina Nsapu s'affronte avec les forces de l'ordre à Kananga, à Tshikapa, dans la province du Kasaï oriental et un peu ailleurs. Et, ces combats ont occasionné plusieurs morts et déplacés.

Ramazani Shadary au front

Le Vice-premier ministre et Ministre de l'Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a poursuivi ce lundi 13 mars les consultations avec les notabilités du Kasaï central et celles faisant partie de sa délégation. Après passage en revue de toute la situation sécuritaire de la province et les attentes des uns et des autres, tout le monde voudrait que le phénomène Kamuina Nsapu prenne fin et qu'ainsi, la vie puisse reprendre normalement. Cette même volonté aurait été exprimée par la famille régnante lors de l'audience de travail.

De nombreux miliciens cantonnés à 100 kilomètres de Kananga attendent, désormais, rapporte la cellule de communication du VPM, les modalités pratiques pour déposer les armes. Les consultations menées par Ramazani Shadary devraient se poursuivre aussi bien sur le plan politique, social et coutumier pour arriver à une paix durable. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation présidée par le VPM le lundi dans la soirée au bâtiment administratif du Kasaï central.