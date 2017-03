Congo-Kinshasa: Libération à la double oppression. PALU - Lugi Gizenga sensibilise les femmes

Par ailleurs, le PALU est un parti basé sur l'idéologie. La lutte et le combat constituent l'arme de base des militants. Lugi Gizenga interpelle donc la conscience de la femme Africaine et congolaise, en particulier, pour son développement. Il dit qu'elle a tant souffert pendant l'époque coloniale. Elle a éprouvé des chagrins, des embarras ainsi que des souffrances. Elle travaillait avec peine du matin au soir. Elle était à la merci de l'homme blanc. La page noire de l'histoire de l'Afrique devrait conscientiser la maman africaine afin d'entreprendre le chemin de sa libération totale.

Lugi Gizenga, à la suite de son père, le Patriarche Antoine Gizenga, s'intéresse à la cause de la femme. Car, dit-il, la femme est la lumière du monde. Elle doit être placée au centre des intérêts de la société humaine. Elle joue un rôle très important aux côtés de l'homme. Ainsi, l'homme doit la soutenir pour son épanouissement. Il démontre que le système Néocolonialiste qui se manifeste aujourd'hui dans sa forme la plus brutale défavorise le développement de la femme. Il s'agit de la misère humaine résultant de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et les femmes en sont les premières victimes. Comment peut-elle prendre fin, cette exploitation ? «Seule la lutte libère», souligne-t-il.

