Congo-Kinshasa: Auteur du roman - «Rends-la moi, ma rose, Lydie». CWB : Prosper Gubarika prouve ses qualités d'imagination !

Tout est parti mal mais fini bien pour elle car, Koyitte et sa famille décideront d'aller l'honorer. Lydie va d'abord confesser ses péchés devant le conseil paroissial des sages. Koyitte lui a donné son pardon. A cela l'auteur a invité les congolais à la cohésion et la femme à s'engager pour l'émergence du pays.

Le roman «Rends-la moi, ma rose, Lydie !» parle d'un enseignant (Koyitte) qui tombe dans les malices de son étudiante, Lydie qu'il va plus tard enceinter. L'homme se démène pour honorer la famille en vue de sauver sa réputation. Lydie, qui se laisse entraîner d'un mec à un autre grâce à une accumulation d'antivaleurs ramassées au sein de sa famille, a mis au monde qu'elle a finalement dissimulé. La fillette se prénomme «Spéra». Pendant plus de 17 ans son père la cherche auprès de Lydie.

