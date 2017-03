communiqué de presse

Bruxelles — Les relations entre l'Union européenne et l'Algérie se sont vues renforcées au cours des deux dernières années selon le rapport annuel sur l'état des relations UE-Algérie.

"Nos relations bilatérales ont été particulièrement intenses depuis notre dernier Conseil d'Association en juin 2015. Des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines de coopération, tant bilatérale que régionale. Nous nous sommes engagés à construire un partenariat bilatéral plus substantiel et affirmé" a déclaré la Haute Représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini.

Quant au Commissaire à la politique européenne de voisinage et négociations sur l'élargissement, Johannes Hahn, "L'UE réitère son soutien à l'Algérie dans son processus de réformes politiques et macroéconomiques structurelles récemment engagées, qui permettront aussi de resserrer les liens qui unissent nos peuples".

Le présent rapport annuel conjoint du Service européen pour l'action extérieure et de la Commission européenne fait état des progrès et réformes récemment engagées par l'Algérie, des améliorations possibles et des priorités de coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, axés autour des secteurs d'intérêt mutuel tels qu'identifiées dans les nouvelles "Priorités de partenariat", et enfin la coopération financière.

Le rapport note que l'Algérie a poursuivi des réformes suite à l'adoption de la révision constitutionnelle qui comprend des avancées démocratiques et institutionnelles, et dont la mise en œuvre doit être poursuivie. De nouvelles lois doivent permettre l'organisation des élections législatives du 4 mai 2017, pour lesquelles l'Union européenne déploiera une mission d'expertise électorale, suite à l'invitation du gouvernement algérien.

Le rapport note que les autorités algériennes ont annoncé un «nouveau modèle de croissance économique» pour promouvoir la diversification de l'économie, l'amélioration du cadrage budgétaire et la modernisation des finances publiques. La coopération dans le domaine stratégique de l'énergie s'est avérée très fructueuse depuis 2015. Les autorités algériennes ont adopté plusieurs plans sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'action environnementale, le développement durable, l'eau et ratifié l'Accord de Paris sur le climat.

L'Algérie dispose de capacités sécuritaires élevées qui lui permettent de lutter efficacement contre le terrorisme et le crime transfrontalier, et a entamé avec l'Union européenne des discussions dans ces domaines. L'Algérie continue de jouer un rôle clef de médiation notamment en Libye et au Sahel. Elle est devenue le premier partenaire du Voisinage Sud de l'Union européenne à participer au mécanisme européen de protection civile et a signé un arrangement avec la Commission européenne.

Sur le volet migration, le rapport note que l'Algérie est devenue un pays de destination pour les migrants subsahariens et a conclu des accords avec le Niger et le Mali. De leur côté les états membres de l'Union européenne ont délivré de nombreux visas de court séjour aux ressortissants algériens. Le rapport note que des progrès restent à réaliser en matière de réadmission. Plusieurs dialogues ont été tenus sur ces sujets entre les parties qu'ils ont convenu de poursuivre en 2017. L'Algérie travaille sur un projet de loi sur l'asile.

Le rapport fait état des progrès de la coopération et du dialogue en matière de recherche et développement, d'enseignement supérieur et de protection et valorisation du patrimoine culturel algérien. L'entrée en vigueur le 1er février 2017 du Protocole pour la participation de l'Algérie aux programmes de l'UE devrait permettre à l'Algérie d'avoir accès aux programmes comme entre autres COSME (entreprises et des PME), Horizon 2020 et Europe Créative.

Ce rapport est rendu public alors que se tient à Bruxelles, le 10ème Conseil d'Association entre l'Union européenne et l'Algérie, et lui servira de base pour leurs discussions. Ce Conseil sera aussi l'occasion pour les deux parties de procéder à l'adoption formelle de leurs "Priorités de Partenariat", agréés en décembre 2016.

Copyright Union européenne, 1995-2017

SOURCE Commission europénne