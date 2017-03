Madagascar: Nicolas Dupuis - L'histoire commence le 22 mars »

Le Français Nicolas Dupuis a officiellement été nommé sélectionneur des Barea, la semaine dernière. Il se livre à propos de son premier match, le 22 mars à Sao Tomé et Principe.

Les Barea entament une nouvelle page de leur histoire, cette année. Ils viennent d'avoir officiellement un nouveau sélectionneur français, à savoir Nicolas Dupuis. Assisté par Auguste Raux, il dirigera son premier match ce 22 mars, à Sao Tomé et Principe, en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

« L'histoire doit commencer de s'écrire le 22 mars à Sao Tomé. Le visionnage de nos adversaires me fait dire que la tâche sera difficile. La puissance de leurs attaquants alliée à une agressivité et un pressing tout terrain, sont les caractéristiques essentielles de leur jeu. Ils me semblent de plus performants sur coups de pieds arrêtés », confie-t-il.

Nicolas Dupuis a déjà une idée précise du onze qu'il alignera prochainement : « Nous prévoyons de proposer deux formations différentes... À Sao Tomé, l'équipe devrait être composée à 90% d'expatriés. Au retour, notre formation serait formée au minimum à 50% de locaux. Ce qui permettra à ces derniers de se préparer aux qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations en avril. »

Vendredi, une liste de 33 joueurs présélectionnés a été publiée, lors d'une conférence de presse au siège fédéral à Isoraka. Cette liste devrait être réduite à 18 éléments prochainement, en vue du déplacement dans le golfe de Guinée.

Victoire à l'extérieur

« La liste finale sera publiée dans le courant de cette semaine. Les joueurs doivent encore jouer des matches capitaux avec leurs clubs respectifs avant la trêve internationale. Je suis en train de finaliser leur évaluation. Nous voulons avoir les meilleurs possibles et les plus en forme. Il nous faut à tout prix obtenir la qualification. Commençons par une victoire à l'extérieur... Je crois savoir que le football l'attend depuis trop longtemps », conclut Nicolas Dupuis.

Si la Grande île passe l'obstacle de Sao Tomé et Principe, elle accèdera à la phase de poules des éliminatoires. La sélection malgache intègrera alors le groupe A, où l'attendent le Sénégal, la Guinée Equatoriale et le Soudan, avec un seul et unique ticket pour la CAN en jeu.