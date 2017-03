Sénégal: 9e journée de diffusion de la balance des paiements et de la position extérieure du pays, mardi

Le taux de chômage est plus élevé parmi les personnes ayant le niveau BFEM/CAP/BEP et les… Plus »

"Elle permet, à un pays, son insertion dans les courants d'échanges internationaux, et reflète l'état et l'évolution de son besoin ou de sa capacité de financement", ajoute le communiqué.

Prévue à 9 heures, à l'hôtel Radisson Blu, la rencontre portera sur le thème : "Le commerce extérieur dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : évolution et perspectives", indique la même source.

Dakar — Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP), Amadou Bâ, préside, mardi à Dakar, la neuvième journée de diffusion de la balance des paiements et de la position extérieure du Sénégal au titre de l'année 2015, annonce un communiqué transmis à l'APS.

