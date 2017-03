Sénégal: Joseph Marie François Koto - « La CAN U 20 était une compétition physique et technique »

Sélectionneur du Sénégal.

Vous avez une expérience dans les compétitions jeunes, que retenez-vous de cette CAN ?

C'est le moment de saluer les entraîneurs africains, parce que les équipes ont fourni du beau jeu. Cette CAN était plus relevée que celle de Dakar. Techniquement, les équipes ont progressé. L'Afrique du Sud a montré de très bonnes choses, pareil pour la Zambie. La Guinée s'est bien comportée. Le football est plus fluide. On perçoit beaucoup de choses. On a vu des joueurs qui montrent du caractère, qui produisent du jeu. La seule déception peut être celle du Mali puisque c'est l'équipe des cadets qui est montée chez les juniors. Celles qui ont une bonne préparation se retrouvent au Mondial. C'était une compétition physique et technique.

Que faire pour développer davantage le football jeunes en Afrique ?

Je crois que les gouvernements doivent mettre beaucoup de moyens dans cette catégorie. Les gens se barricadent derrière l'équipe première parce que c'est la vitrine, le résultat est immédiat. Pourtant, dans les petites catégories, il faut investir pour le futur. Ceux qui le comprennent ont des équipes premières bien en place. Nous avons des joueurs talentueux mais qui ne sont pas visibles. Du coup, après ces compétitions, les joueurs partent. J'ai passé des nuits blanches pour trouver ces joueurs. Avant la CAN, nous avons disputé un tournoi au Qatar, nous étions au tournoi de l'UEMOA, nous avons joué contre l'Uruguay, nous irons à Paris pour une compétition sans beaucoup de ces joueurs. On doit apprendre à recommencer à zéro.

Zambie, Sénégal, Guinée et Afrique du Sud représenteront l'Afrique au Mondial en Corée du Sud. Que faire pour avoir une Afrique forte à cette compétition ?

Nous devons organiser un tournoi entre nous, les qualifiés. L'Afrique du Sud pourrait le faire parce que c'est l'un des pays où la politique sportive au niveau des petites catégories est assez pointilleuse. Nous entraineurs devons nous parler, les entraîneurs, entre nous. C'est cela qui peut nous permettre de mettre nos forces ensemble pour aborder cette compétition. En 2015, les pays africains évoluaient en solo. Les uns doivent profiter de l'expérience des autres, sinon c'est la catastrophe. La haute compétition, ce sont les moyens. Les pays qui n'ont pas de moyens n'ont aucune chance de s'en sortir. Nos gouvernements doivent mettre plus de moyens au développement du football jeunes