Ile Maurice: Cour suprême - La motion de Vijaya Sumputh débattue

La compagnie de Sheila Hanoomanjee, Rum and Sugar, est dans le viseur de l'Independent Commission against Corruption… Plus »

Dans sa motion, rédigée par son avoué, Me Theyvarajen Modely Ponambalun, Vijaya Sumputh a demandé que les décisions prises par l'Equal Opportunities Commission (EOC) soient renversées étant donné que Me Gayle Mary-Jane Yerriah, qui faisait partie de l'EOC, n'avait pas cinq ans d'expérience comme avocate. L'EOT et l'EOC ont, de leur côté, objecté à la motion de la plaignante.

«Arbitraire et illégale.» C'est ainsi que la directrice exécutive du Trust Fund for Specialised Medical Care, Vijaya Sumputh, qualifie sa convocation devant l'Equal Opportunities Tribunal (EOT). Sa motion pour l'annulation de la convocation a été débattue en Cour suprême, lundi 13 mars.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.