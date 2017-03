Ile Maurice: Enterprise Mauritius mène une campagne promotionnelle à Tokyo au Japon

communiqué de presse

Consolider les marchés et accroître les exportations vers le Japon : Tels sont les objectifs de la démarche d'Enterprise Mauritius à un programme promotionnel de contact (Contact Promotion Programme-CPP) qui se tient les 13 et 14 mars 2017 à Tokyo au Japon.

Le CPP cible deux secteurs dont les vêtements prêt-à-porter et les produits alimentaires transformés et les boissons. Maurice sera représenté par neuf entreprises locales notamment Exquisite Spices Ltd ; FM Group Co Ltd ; HKS Management Ltd ; Jack Tellor International Ltd ; Miel D'Or Ltd ; Nirvaved 5 Lotus Enterprise Ltd ; Secret Grand-mère ; VR Creations Ltd ; et Aquarelle International Ltd.

L'objectif du CPP est d'accroître les exportations de nouveaux produits vers le Japon tout en augmentant la visibilité de Maurice en tant que source d'approvisionnement fiable pour les marchés japonais et asiatiques. Le CPP offre aussi l'opportunité d'exploiter l'énorme potentiel que représente le marché de l'Extrême-Orient, et enrichir les relations d'affaires parmi les contacts déjà établis au Japon tout en exploitant la possibilité d'exportation pour les autres produits.

Exportations vers le Japon

Enterprise Mauritius fait aussi la promotion des produits agricoles à travers sa participation à la foire FOODEX qui est un événement commercial annuel qui accueille plus de 2 500 exposants de 67 pays et attire plus de 77 000 visiteurs de 74 pays, dont la Corée, la Chine et Taiwan sur une période de quatre jours. FOODEX est une plaque tournante pour le marché japonais et asiatique. Enterprise Mauritius a renouvelé la participation des producteurs et exportateurs Mauriciens du secteur de l'alimentation et boissons à la 42e édition de FOODEX qui s'est tenue du 7 au 10 mars 2017 au Japon.

En 2014, une enquête de marché a été menée sur le Japon qui a révélé qu'un potentiel pour l'exportation de textile, de vêtements et d'accessoires existe. Les exportations domestiques vers le Japon ont considérablement augmenté en 2014, cela dû à la hausse dans les exportations des produits agricoles en particulier le thon. Le textile a connu une progression constante et a atteint les Rs 38 millions en 2014 mais a chuté à Rs 21,6 millions en 2015. Les exportations d'autres produits, comprenant des diamants non-montés, des verres solaires et des accessoires ont atteint les Rs 4,9 millions en 2015.

Le Japon, membre du G7, est un marché d'exportation émergent potentiel pour Maurice. Il comprend une population de 128 millions de personnes, avec un PIB par habitant de USD 38 634 en 2015. Il est prévu que le PIB atteindra les USD 43 503 en 2018. Le Japon importe 60% de ses aliments à l'étranger et représente un énorme marché de la mode qui offre des opportunités réelles pour les fabricants mauriciens.