Congo-Kinshasa: Inhumation d'Etienne Tshisekedi - Albert Moleka recommande aux militants de l'UDPS de respecter le droit

« Je lance un appel à tous les chrétiens principalement, puisque Etienne Tshisekedi était un chrétien catholique ainsi qu'à tous les croyants, vu que dans la plupart des religions, quarante jours c'est le temps du deuil. Malheureusement nous congolais, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'enterrer Etienne Tshisekedi et ce qui est fort malheureux car nous avons l'impression que sa dépouille a été politisée mais à mauvais dessein. Etienne Tshisekedi est une personnalité de stature nationale et internationale. Il serait dommage que certaines personnes le réduisent simplement au rang de chef de parti », dénonce Albert Moleka.

« Le combat d'Etienne Tshisekedi était un combat de droit; et le droit régit toute chose, y compris le lieu de sépulture. Je ne peux que recommander aux militants de l'UDPS et à tout le monde de respecter le droit. Au-delà de ça, tout le monde peut trouver une manière spécifique d'honorer le défunt, soit par des monuments, par des mausolées », recommande Albert Moleka

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.