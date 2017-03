Madagascar: Buzz sur Internet - Quand les internautes découvrent le « camel toe »

Le camel-toe, la nouvelle tendance ?

Au Japon, le « camel toe » a été lancé il y a déjà quelques années. Sur le net, on venait seulement de le découvrir. Tout le monde en parle ! Vous n'avez pas été connecté ces dernières semaines et ne savez donc pas ce que c'est. Pas d'inquiétude. On vous en parle.

Vous savez, quand une culotte ou un pantalon moule l'entrejambe d'une femme au point d'épouser la forme de ses lèvres ? Et bien les Anglo-Saxons ont appelé ça de manière très distinguée le « Camel toe », littéralement l'orteil de chameau. C'est d'ailleurs la presse anglaise qui s'est emparée de ce qui serait une nouveauté au rayon lingerie. Début février, un utilisateur de Reddit a en effet posté une image de ce fameux faux camel toe qui a suscité, non seulement la curiosité des internautes, mais également des médias outre-Manche. Et celle-ci a beaucoup été reprise sur Instagram et sur Twitter.

Voilà. Parce que le monde est apparemment un endroit cruel et confus, vous avez désormais droit à une culotte qui ressemble à un soutien-gorge push-up pour vos lèvres.

Tendance ? De là à dire que ces culottes à la forme suggestive sont une nouvelle mode, il y a quand même un fossé. Elles existeraient en fait depuis plusieurs années et reviendraient à la mode en Asie.