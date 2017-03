Madagascar: Les sinistrés du cyclone dans l'attente de l'aide internationale

« Nous sommes prêts. Nous attendons le feu vert », signale la chargée de communication l'Union européenne à Madagascar. Car après le passage dévastateur d'Enawo, les besoins sont énormes, avertis le BNGRC, le Bureau de gestion des risques et des catastrophes naturelles. Son secrétaire Thierry Venty indique que « la difficulté c'est la logistique. Les moyens dont on dispose n'arrivent pas à suivre l'ampleur des dégâts constatés. Une déclaration d'urgence est nécessaire ».

De l'eau potable pour Antalaha, des kits de survie pour Maroentrestra, des sacs de riz pour Antananarivo. L'Etat malgache et les ONG peinent à répondre aux besoins des sinistrés. Dans les sites d'hébergements de la capitale, certains indiquent ne plus avoir de quoi se nourrir.

