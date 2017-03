Ile Maurice: Cim vend ses activités de Global Business pour Rs 3,2 milliards

Rs 3,2 milliards. C'est le montant auquel le groupe Cim Financial Services Ltd vend ses activités de Global Business au groupe SGG, leader indépendant dans la prestation de services aux investisseurs. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par Cim Financial Services, lundi 13 mars.

L'accord a déjà été conclu entre le conseil d'administration du groupe financier et celui du SGG. Toutefois, celui-ci ne sera avalisé qu'avec l'approbation de l'organisme régulateur des services financiers et celle de l'assemblée des actionnaires de Cim Financial Services Ltd. La transaction devrait être finalisée d'ici avril 2017.

Selon Paul Leech, Chief Executive Officer de Cim Group, « la décision de vendre Cim Global Business est opportune, compte tenu du rythme de consolidation croissant à l'international dans le 'global business'». Il ajoute que «cette transaction augmentera les investissements directs étrangers et permettra d'élargir la gamme de services offerts aux multinationales par Cim».