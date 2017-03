Ile Maurice: Antiterrorisme - L'argent des présumés djihadistes intéresse la police

Quant à Muntazzam Sadullah, il s'est expliqué sur des vidéos faisant l'apologie de Daech et comment rejoindre cette organisation sur son appareil informatique. Le jeune homme a indiqué qu'il n'est pas un sympathisant de l'État islamique et qu'il aurait téléchargé ces clips «par curiosité». Il a également souligné qu'il n'avait jamais l'intention de rejoindre Daech et plaisantait à ce sujet.

Le but: déterminer si une tierce personne fichée à la cellule antiterrorisme a financé le voyage des présumés djihadistes à Istanbul, en Turquie. Le Central Criminal Investigation Department compte déposer une demande en Cour suprême pour avoir accès aux comptes bancaires de ces derniers, Muntazzam Sadullah et Umar Fokeer.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.