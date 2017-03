Ile Maurice: Braquage à la SBM - L'un des suspects retrouve la liberté

Elle a dû fournir une caution de Rs 7 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Sharniwaz Bibi Joomunally, l'un des suspects arrêtés dans le sillage du braquage de la State Bank of Mauritius (SBM) de la rue Royale à Port-Louis, a comparu devant la cour de district de Port-Louis, mardi 14 mars. Lors de l'audience, son homme de loi, Me Tawfeek Joomaye, a présenté une motion pour sa remise en liberté. Celle-ci a été acceptée.

D'autre part, la charge de «larceny by night breaking» logée contre elle a été rayée. Cependant, elle fait l'objet d'une nouvelle accusation de «possession of stolen property of Rs 47 000».

C'est dans la nuit du samedi 25 février au dimanche 26 février que le vol a été commis à la succursale de la SBM. Au total, environ Rs 4 millions ont été emportées de la banque. À ce jour, huit personnes ont été interpellées dans cette affaire.