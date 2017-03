Madagascar: Mondial Pupilles - Net Foot aux côtés des Brésiliens du Liderenca

Les gars du Net Foot préparent intensivement cette échéance.

Effectuer le déplacement au Mondial Pupilles de Plomelin nécessite un moyen financier considérable. A deux mois et demi du rendez-vous de Plomelin prévu du 25 au 28 mai, l'école de football Net Foot s'active dans la préparation. « Depuis la constitution officielle du club en 2012 qu'on a envisagé de participer à cette compétition. C'est la première rencontre internationale pour ces jeunes footballeurs. Et comme le gabarit nous fait défaut, on dispute des matchs avec des joueurs plus âgés qu'eux » a indiqué Rivo Rasolonanahary, président de l'école en même temps coach. Pour ce faire, le déplacement dans le Finistère coûte la bagatelle de 80 millions d'Ariary. Une somme assez conséquente pour cette école de football. « Nous lançons un appel aux sponsors et partenaires à apporter contribution pour la réalisation de ce rêve des jeunes footballeurs. Seuls les joueurs méritants feront le déplacement » a-t-il continué.

72 équipes. Net Foot fait partie des 29 équipes étrangères engagées au tournoi. 72 équipes issues de dix-neuf pays s'affronteront lors de ce tournoi international de football réservé au moins de 13 ans. A l'issue du tirage au sort effectué le 3 mars dernier, le représentant de la Grande Ile évoluera aux côtés du Liderenca Sao Paulo du Brésil, du Royal Excel Mouscron de Belgique, de l'Atletica de Avanca du Portugal, d'Evian Savoie FC, de Toulouse FC, d'AC Ajaccio, d'ACS Pontchâteau et de la sélection Pluguffan. Samedi dernier, les joueurs présélectionnés ont procédé à la préparation hebdomadaire à Mahamasina. « Le football c'est ma passion depuis tout petit. Mon idole est l'Allemand Draxler du PSG.

La participation à ce tournoi va me permettre de m'ouvrir davantage à l'international et de me situer par rapport aux jeunes de mon âge. Quand je serai à Paris, je visiterai le Parc des Prince où joue mon équipe, le Paris Saint-Germain (PSG) » a déclaré Aina Dylan Rasamoelinarivo. Agé de 13 ans, Dylan fait partie des joueurs présélectionnés du Net Foot pour cette 32e édition du Mondial Pupilles. En sept ans d'existence, on recense plus de 100 jeunes footballeurs de quatre à 17 ans au sein de Net Foot. Ils sont sous l'égide de six encadreurs et effectuent un entraînement quotidien à Mahamasina.