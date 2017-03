Madagascar: Hôpital des enfants - Les travaux d'extension continuent

Treize hôtels et restaurants ont subi des dégâts, suite au passage du cyclone Enawo à… Plus »

Une façon pour les responsables auprès dudit centre hospitalier de venir en aide aux familles dans la prise en charge des patients mais également d'améliorer les services fournis aux citoyens. Ce qui est un des objectifs à atteindre pour lesdits responsables. Evalués à 3 milliards 7 millions d'ariary, les travaux d'extension commenceront le mois de juin prochain et dureront une année et demie. L'association Akama étant le responsable du projet.

500 malades sont refusés chaque année au sein de l'hôpital des enfants Tsaralalàna. Et le manque d'infrastructure d'accueil comme les lits ou encore les salles d'accueil en constituent les premières causes.

