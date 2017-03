Madagascar: Des actions de l'Etat qui seront jugées

C'est avec une certaine fatalité que le peuple malgache vit la période qui suit le passage d'Enawo dans la Grande Ile. La litanie des chiffres énumérant les dégâts le touche bien évidemment, mais il cache son émotion sous une apparente indifférence. Il préfère regarder ce que l'Etat fait concrètement pour tous ces pauvres sinistrés qui vont faire augmenter les chiffres de la pauvreté dans le pays et ce dernier sera jugé à l'aune de ce qu'il entreprendra à cette occasion.

Les besoins sont immenses et l'Etat malgache ne pourra pas, seul, réparer les dégâts du cyclone Enawo. Il a commencé à distribuer des vivres aux sinistrés, mais autant dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan de détresse vécue par ces centaines de milliers de victimes sans-abri. Même s'il lui coûte de faire appel à l'aide internationale, il doit s'adresser à tous nos partenaires pour qu'ils nous apportent leur soutien sur le plan matériel et humain. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu les autorités de notre pays mobiliser les organisations internationales. Seul, le système des Nations Unies a envoyé une équipe sur le terrain pour évaluer l'étendue des dégâts, mais cela relève de ses attributs après les catastrophes naturelles.

Cela ne suffira cependant pas. Aucune demande n'a été adressée à l'Union Européenne. Puisqu'elle n'a pas été sollicitée, elle ne va pas d'elle-même proposer son aide. Le gouvernement, pour l'instant, préfère montrer qu'il agit et qu'il prend la mesure de la situation dans laquelle se trouve la population sinistrée. En faisant des descentes médiatisées sur le terrain, les ministres et même le chef de l'Etat veulent montrer qu'ils sont aux côtés de ceux qui souffrent. Ils ne viennent certes pas les mains vides, mais on ne répétera jamais assez que ce n'est pas suffisant. Ces images de malheureux entourant les personnalités du régime n'ont qu'un effet temporaire, car la réalité reprend très vite le dessus. Les Malgaches se contentent de regarder et attendent le régime au tournant.