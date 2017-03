Madagascar: Diplomatie - Du Sommet de l'IORA au mois de la Francophonie

Treize hôtels et restaurants ont subi des dégâts, suite au passage du cyclone Enawo à… Plus »

Manifestation d'envergure . Dans son discours lors du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, la ministre Atallah Béatrice a appelé les Etats membres de l'IORA à renforcer davantage la coopération en prenant en compte les deux préoccupations majeures concernant l'espace géographique de l'IORA, la sécurité et le développement.

Madagascar a été représenté par une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères Atallah Béatrice. La délégation malgache a participé à la réunion du Comité des Hauts Fonctionnaires, au Conseil des Ministres ainsi qu'au Sommet proprement dit. La réunion du Comité des Hauts Fonctionnaires a été focalisée sur la finalisation de la préparation de la Déclaration sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le Jakarta Concord et le Plan d'Action de l'IORA 2017-2021. Tandis que le Conseil des Ministres des Affaires étrangères a été marquée par l'adoption du Plan d'Action 2017-2021 de l'IORA. Madagascar a adopté ce plan compte tenu de son importance par rapport à l'effectivité de la mise en œuvre de Jakarta Concord.

