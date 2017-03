Madagascar: Journée de la Francophonie - Un tournoi inter-universitaire de débat pour célébrer la langue française

Treize hôtels et restaurants ont subi des dégâts, suite au passage du cyclone Enawo à… Plus »

A Madagascar, plusieurs institutions sont sollicitées pour que tout le monde dans tout le pays puisse y participer. Expositions, performances de danse, spectacles, débats littéraires et surtout des concours seront au programme durant tout ce mois. En partenariat avec l'Agence universitaire de la Francophonie, la 3e édition du tournoi inter-universitaire de débat, dont le thème est « Les mots du numérique » se tiendra à partir de ce jour. Les 1/8 de finales se feront à l'Alliance Française d'Antananarivo. Les 1/4 se tiendront demain à l'Université Catholique de Madagascar et les 1/2 finales se dérouleront le 17 mars au ministère des Affaires étrangères.

Cette année, le thème retenu est « Le numérique », pour refléter le changement et l'innovation, ainsi que le développement durable. « J'aime, je partage mon 20 mars ». Tel est donc le slogan de cette célébration de la langue française dans le monde. Un clin d'œil à l'ère numérique qui fait désormais partie du quotidien. Ainsi, les internautes sont invités à être actifs sur ce sujet en y partageant ses activités et sa vision de cette journée, sur les réseaux sociaux, « pour que le numérique soit un moyen incontournable pour le développement de la langue française ».

