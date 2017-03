Maroc: Evénements de Laâyoune - Le procès des 25 Sahraouis a repris au Maroc

Non sourcé de manière officielle et qualifié de vidéo propagandiste par la défense, le film n'a pour l'heure pas été porté comme pièce à conviction au dossier. Les prochaines audiences seront consacrées à entendre les autres coaccusés. Ils avaient écopé de peines allant jusqu'à la perpétuité pour homicide volontaire.

« Les agissements de ces accusés en pleine scène du crime, on a vu des citoyens, des corps qui étaient décapités et des gens en train d'uriner sur un corps. Ça c'est inacceptable, indigne de notre pays ! », a déclaré maître Rachidi, avocat des parties civiles.

