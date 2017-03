Sénégal: La lutte contre la cybercriminalité doit intégrer "la primauté du droit" (expert UE)

De cette manière, les autorités judiciaires seraient plus armées pour appliquer la législation et juger les affaires relevant de la cybercriminalité tout en participant à la coopération internationale.

"L'objectif spécifique de GLACY (un projet conjoint de l'Union européenne (UE) et du Conseil de l'Europe) est de renforcer les capacités des Etats dans le monde d'appliquer la législation sur la cybercriminalité et la preuve électronique", a-t-il expliqué.

M. Schroeter a préconisé une coopération internationale "renforcée et efficace" entre policiers et magistrats, insistant sur la nécessité de "trouver un équilibre" qui maximiserait l'utilisation de l'Internet tout en minimisant les risques associés à l'utilisation des nouvelles technologies de manière générale.

M. Schroeter s'exprimait à l'ouverture d'un cours de formation sur la cybercriminalité et la preuve électronique, à l'intention de juges et procureurs des pays francophones et lusophones de la région ouest-africaine plus la Mauritanie.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.