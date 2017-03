Sénégal: La balance des paiements déficitaire en 2015, en dépit d'un exédent de 160,5 milliards (BCEAO)

La BCEAO assure que l'élaboration et la diffusion de la balance des paiements des 8 Etats membres de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) reste conformé aux dispositions de ses statuts.

"La balance est déficitaire et pour la réduire, il a faut augmenter les exportations et diminuer les importations", pour dans un deuxième temps "avoir une balance excédentaire", lorsque "le Sénégal commencera à exporter son pétrole si la production est à la hauteur des espérances", a-t-il insisté.

Le Sénégal, en d'autres termes, importe plus qu'il n'exporte. "On importe presque le double de nos exportations", a souligné le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal.

La balance des paiements est un document qui synthétise les relations financières avec l'extérieur, à travers notamment les importations et les exportations de biens et services, les investissements étrangers au Sénégal qui génère des revenus ainsi que les concours extérieurs.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.