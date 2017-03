Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, à l'issue de la visite de travail et d'amitié effectuée par le Souverain dans ce pays.

"Au terme de la visite de travail et d'amitié que J'ai effectuée en République de Côte d'Ivoire, il M'est agréable de renouveler à Votre Excellence et, à travers Vous, au peuple ivoirien frère, l'expression sincère de Mes remerciements et de Ma gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui M'ont été réservés, ainsi qu'aux membres de la délégation M'accompagnant, tout au long de notre séjour dans Votre beau pays", affirme SM le Roi dans ce message.

Le Souverain souligne que cette visite, qui intervient dans le cadre de la vision partagée du Souverain d'une coopération Sud-Sud exemplaire et mutuellement avantageuse, est une nouvelle illustration de l'excellence des relations de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples.

Les projets socio-économiques initiés ou en cours de réalisation et les accords de coopération conclus à cette occasion, sont propices à créer une dynamique nouvelle au partenariat d'exception maroco-ivoirien.

De même, l'engagement des opérateurs économiques privés des deux pays, en faveur de ce partenariat, est un gage de son efficacité, de sa réussite et de sa pérennité, ajoute le message précisant que "les entretiens fructueux que nous avons eus, à l'occasion de cette visite, confortent la parfaite concordance de nos points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun".

A cet effet, indique SM le Roi, "Je voudrais Vous assurer de Ma ferme détermination à poursuivre avec Vous, notre action commune pour raffermir davantage le partenariat maroco-ivoirien, en vue d'en faire un modèle de coopération interafricaine, au bénéfice de nos deux peuples frères et au service de la paix, de la sécurité, de l'unité et du développement de notre continent".

Le Souverain exprime en conclusion au président ivoirien Ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de plein succès dans les efforts qu'il déploie, avec sagesse et perspicacité, afin de consolider les importants acquis démocratiques et socio-économiques réalisés par son pays.