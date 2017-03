Sénégal: Le paludisme "a drastiquement diminué" dans le pays (responsable)

Dans cette perspective, la Banque Islamique de Développement (BID) "a décidé de mettre à la disposition du Sénégal, pour la période 2017-2019, un montant important constitué d'un don et d'un prêt pour soutenir les efforts en vue d'atteindre le stade de pré élimination du paludisme", lit-on dans un document du PNLP, sans plus de précision.

Il a relevé que le projet LLF s'appuie sur un financement mixte, notamment par un prêt de 20 millions de dollars consenti par l'Etat du Sénégal et une donation de près de 10 millions de dollars, compte non tenu de la contrepartie de l'Etat du Sénégal.

"Cela a pu être possible grâce aux efforts combinés de l'Etat du Sénégal, du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de leurs partenaires », a-t-il relevé au sortir d'une audience qu'il a accordé à une délégation de Lives and Livelihoods Fund (LLF).

