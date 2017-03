Ile Maurice: Automatisation - La CHCL renforce sa compétitivité

Au début, cette école avait pour but de regrouper les enfants de la région souffrant d'un handicap… Plus »

La compagnie de manutention réalise le traitement de 550 000 conteneurs annuellement et ce chiffre pourrait atteindre 850 000 dans un avenir proche. Si Maurice réalise ce chiffre, le port se positionnera alors parmi les lignes maritimes les plus compétitives.

Augmenter de 50 % le trafic dans le port. C'est ce qu'envisage la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL) avec l'arrivée de deux portiques et du nouveau système d'exploitation Navis 4. Ce logiciel utilisé dans tous les ports du monde vise à augmenter la productivité dans la manutention et aussi sur le trafic des navires. La mise à jour est effective depuis le 12 mars.

