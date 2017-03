Burundi: Le Conseil de sécurité « troublé » par la torture et les disparitions forcées

Les membres du Conseil ont appuyé la proposition du médiateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, de tenir un sommet régional afin d'inciter le gouvernement et l'opposition à ouvrir des négociations interburundaises. Ils ont appelé les voisins du Burundi à « contribuer à une solution à la crise » et à « s'abstenir de soutenir les activités des mouvements armés de quelque manière que ce soit »

Le Conseil a néanmoins adopté à l'unanimité une déclaration à l'initiative de la France après quelques ajustements avec la Russie, la Chine et l'Egypte, qui s'opposent aux sanctions. Il a noté que la situation sécuritaire au Burundi est « restée globalement calme », mais s'est dit « alarmé par le nombre croissant de réfugiés quittant le pays et troublé par des rapports de torture, de disparitions forcées et de tueries ».

