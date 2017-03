Afrique: Espérance de vie - Avoir des enfants permet de vivre assez longtemps, selon une étude

Une vaste étude publiée le mardi 14 mars dans la revue médicale Journal of Epidemiology & Community Health indique qu'avoir au moins un enfant augmente l'espérance de vie.

Cette étude, réalisée sur plus d'1,4 million de Suédois nés entre 1911 et 1925, montre que l'espérance de vie à 60 ans était supérieure de près de deux ans chez les parents d'au moins un enfant par rapport aux personnes sans enfants. Elle précise que l'écart était un peu supérieur chez les hommes, de l'ordre de 1,8 an, contre 1,5 an chez les femmes.

L'étude révèle qu'à 80 ans, les pères ayant eu au moins un enfant avaient encore une espérance de vie de 7,7 ans, contre 7 ans chez les hommes sans enfant, soit un écart de 0,7 an. Quant aux mères, elles pouvaient espérer vivre encore 9,5 ans au lieu de 8,9 ans pour les femmes sans enfant, soit un écart de 0,6 an.

« Avoir des enfants est associé à une longévité accrue », soulignent les chercheurs qui ont également montré, contrairement à d'autres études, que le sexe des enfants n'avait aucun impact. Les filles sont souvent considérées comme jouant un rôle plus important que les garçons dans l'aide apportée à des parents âgés.

Pour ce qui est de l'avantage observé chez les hommes ayant eu des enfants, les mêmes chercheurs signalent qu'il est encore plus important chez les hommes non mariés « peut-être parce que les hommes mariés bénéficient également du partenaire en termes de soins et de soutien, alors que les non-mariés et les veufs seraient plus dépendants de leurs enfants adultes ».

Expliquant l'écart d'espérance de vie entre les personnes avec ou sans enfants, les auteurs de l'étude avancent, au-delà du soutien apporté par leurs enfants, d'autres phénomènes possibles comme le fait d'avoir adopté des comportements plus sains à cause de leurs enfants.

Dans la plupart des pays que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, qu'elles aient eu des enfants ou non. À ce sujet, l'étude suédoise souligne que l'espérance de vie des mères de famille était de 24,6 ans à 60 ans contre 20,2 ans chez leurs homologues masculins. Pour les femmes sans enfants, elle atteignait encore 23,1 ans, contre 18,4 chez les hommes.