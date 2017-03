Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Gooljaury doit plus de Rs 10 millions à la MRA

Rs 10 918 367. C'est le montant total que l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury doit à la Mauritius Revenue Authority (MRA). Déclaration de Neerunjun Ramtohul lors de son contre-interrogatoire par Me Gavin Glover, Senior Counsel, en cour intermédiaire, mardi 14 mars. Cela, dans le cadre du procès ouvert dans l'affaire Roches-Noires.

Par ailleurs, dans un premier temps, le représentant de la Barclays Bank ne voulait pas divulguer ces informations, affirmant qu'il a obtenu un conseil juridique qui indique que ce sont des «priviledged informations».

«The documents addressed to the bank are personal and are not public», a déclaré Neerunjun Ramtohul.

Mais, il a été sommé par le magistrat, Raj Seebaluck, de révéler les deux «attachment orders» contenant le montant des dettes dues à la MRA par l'ancien bras droit de Navin Ramgoolam.

Plus tôt en cour, c'est un contre-interrogatoire houleux de la poursuite qui s'est déroulé. L'avocate de la poursuite, Me Mohana Naidoo, a même été rabrouée par le magistrat Seebaluck.

Le procès a été ajourné au jeudi 30 mars.