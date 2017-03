Congo-Brazzaville: Isidore Ondoki - « Les impacts du Pdarp ne sont pas définitivement acquis, il faut les consolider »

130 joueurs dont l'âge varie entre 17 et 18 ans sont en lice. Ceux qui convaincront vont par la suite rejoindre le… Plus »

L'impact du Pdarp a fait à ce que le gouvernement et la BM s'engagent pour un autre projet. Depuis juin 2015 en effet, le gouvernement avait demandé à la BM et à d'autres bailleurs de fonds de l'aider à préparer un nouvel engagement agricole dit projet d'agriculture commerciale.

Partout où nous avons construit les marchés par exemple, les produits ne se vendent plus à même le sol et c'est sûr que cela a un impact sur notre santé.

Le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale (BM) avait lancé en avril 2008, le Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes (Pdarp). Celui-ci avait pour objectif d'améliorer les conditions de travail ainsi que les capacités de production et de rendement des populations rurales.

