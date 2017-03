Ile Maurice: Prem Koonjoo - «Un nouveau bâtiment pour le Mauritius Oceanography Institute»

Au début, cette école avait pour but de regrouper les enfants de la région souffrant d'un handicap… Plus »

Par conséquent, les activités de l'Institut océanographique de Maurice et de l'Albion Fisheries Research Centre sont en train d'être revues. Prem Koonjoo avance qu'il souhaite donner plus de valeur au Mauritius Oceanography Institute.

«Comme nos ressources marines continuent de jouer un rôle important dans notre développement économique, nous devons de plus en plus baser notre économie sur le savoir et la technologie de pointe», ajoute Prem Koonjoo.

Il prenait la parole lors de l'ouverture d'un atelier de travail sur l'Ocean Economy organisé par le Centre national d'océanographie du Royaume-Uni, en collaboration avec le ministère de l'Économie océanique et des ressources marines et le haut-commissariat britannique.

