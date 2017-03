Sénégal: En marche vers Pâques - Présence chrétienne célébre la femme

Pour Présence Chrétienne, ce mois de mars est réservé à la femme. En effet, la célébration de la Journée de la femme tout au long du mois lui donne l'opportunité de saluer, avec respect et affection, toutes les femmes qui sont mères et sœurs, fils et filles! Epouses et Epoux, d'une part. «Chez nous, toute femme est mère et époux/filles et fils», nous fait savoir son président, le professeur Théodore Ndiaye. D'autre part, il estime que cette célébration leur fait aussi découvrir l'actualité des droits de «l'Homme», à savoir «l'homme et la femme, droits brillamment décrits dans «La paix dans le monde» de l'encyclique du souverain Pape Jean XXIII, Saint de notre temps qu'admirait un brillant intellectuel de notre pays , Alioune Diop, ce grand concitoyen du Foutas».

LE RESPECT DU BIEN COMMUN

En ce temps de carême, s'inspirant de l'extrait de: «Quel Sénégal pour demain», Harmattan, 2012, professeur Théodore Ndiaye, président Présence Chrétienne nous fait découvrir le «Bien commun» et ses composantes pour une meilleure cohabitation en société. Pour lui, parmi les conditions qui permettent l'accomplissement des individus dans la communauté politique, il faut noter, en premier lieu, la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, droits que le Pape Jean XXIII exposait en détail dans l'encyclique «Pacem in terris»: «... Tout être humain a le droit à la vie que seul Dieu, le Tout puissant et Maître peut reprendre, à l'intégrité physique et aux moyens nécessaires et suffisants pour une existence décente». Aussi, «tout être a droit au respect de sa personne, à sa bonne réputation, à la liberté dans la recherche de la vérité, dans l'expression et la diffusion de la pensée... ; il a droit également à une information objective... »

A l'en croire, pour Pape Jean XXIII «... la nature revendique aussi pour l'homme le droit d'accéder aux biens de la culture» Mieux, «Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique... Tout homme a droit à la liberté dans le choix de son état de vie et par conséquent le droit de fonder un foyer... Aux parents, en tout premier lieu, revient le droit d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants... Tout homme a droit au travail et à l'initiative dans le domaine économique. A ces droits est lié indissolublement le droit des conditions de travail, qui ne compromettent ni la santé, ni la moralité... De la nature de l'homme dérive également le droit à la propriété privée des biens, y compris les biens de production... A la dignité de la personne humaine est attaché le droit à prendre une part active à la vie publique et de concourir personnellement au bien commun».

LES DROITS DE L'HOMME S'ACCOMPAGNENT ET DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE DEVOIRS

Quelques extraits qui méritent, selon le professeur Théodore Ndiaye, réflexion et méditation. Cependant, pour qu'il y ait un ordre moral qu'on peut considérer comme la première composante du «bien commun», tous ces droits s'accompagnent et doivent s'accompagner de devoirs. Car, les lois assurent cet ordre moral indispensable. L'Etat et l'autorité qui doivent orienter les volontés particulières et individuelles vers l'intérêt général, ont pour raison d'être le bien commun. «Cette autorité a pour fondement la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut obéir à l'autorité et à ses institutions, leur fondement moral étant Dieu», fait-il savoir. Et de poursuivre: «toute société a besoin de structures pour se maintenir, être viable et épanouissante. Ainsi, les entreprises, l'administration et ses services, les services sociaux entrent-ils dans les composantes du Bien commun». Cependant, pour en rester là, sur les composantes du bien commun, le professeur Ndiaye a estimé qu'on ne pourrait oublier la personne qui constitue la finalité des structures des lois, de l'autorité. «La personne humaine, digne et respectable, l'homme est la fin de tout et non le contraire». «Le Sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le Sabbat».