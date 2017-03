Comme inscrit dans l'agenda économique et annuel de la région de Sédhiou, la 4e édition de la Foire économique d'intégration sous régionale des produits locaux est lancée, vendredi dernier 10 mars, sous l'autorité du préfet de Sédhiou.

Les services techniques et les chambres consulaires s'engagent à soutenir des activités du genre en vue de booster l'élan de développement économique de la région.

C'est parti pour treize (13) jours d'échanges commerciaux entre acteurs et promoteurs venus de différentes régions du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine.

Le coup d'envoi en a été donné, vendredi dernier 10 mars, par le préfet de Sédhiou, accompagné de plusieurs chefs de services techniques et de chambres consulaires.

Cette Foire itinérante d'intégration commerciale qui en est à sa 4e édition, se veut une plateforme de valorisation des produits locaux, mais aussi de raffermissements des relations dans le sillage de la construction de la paix et de la stabilité en Casamance.

C'est à l'initiative de l'IDEV/PME, en partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD) de Sédhiou, le Service du commerce intérieur et le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEF).

«Cette année, nous sommes à plus de 120 stands des produits locaux de grandes variétés. Ce sont des produits conçus au Sénégal et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Cette foire est une opportunité d'échange entre les exposants et les populations locales.

C'est sans doute une occasion de bâtir la paix et la bonne cohabitation, mais aussi d'insuffler une dynamique économique dans ce terroir», informe El Hadji Omar Kanté, l'organisateur-résident de la foire.

Et de poursuivre: «l'innovation de taille, cette année, c'est l'exposition des produits de l'élevage, avec des variétés de moutons très prisées.

Nous avons de l'espace et des aliments de bétail à suffisance et nous voulons montrer aux gens qu'ici à Sédhiou on peut bien développer de l'élevage en réponse aux pénuries de moutons surtout pendant les fêtes comme la tabaski.

Des produits issus de la menuiserie ébéniste sont aussi exposés ici et faits par les ouvriers du terroir».

Le préfet de Sédhiou, Ibrahima Fall, y voit une opportunité assez expressive sous l'angle d'une interconnexion sociale et économique.

«Cette foire est une opportunité économique qui favorise les échanges et permet d'atténuer les difficultés liées à l'enclavement de la région, en créant les conditions d'un échange réel entre notre collectivité et le reste de la région et du pays».

La mairie, le Conseil départemental, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et l'ARD de Sédhiou ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner des initiatives du genre pour booster l'élan de développement économique de la région.