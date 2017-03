Sénégal: Marathon de Dakar - Le week-end très familial au cœur de la capitale

Le tracé de la première édition du marathon international de Dakar, organisé les 15 et 16 avril, a été dévoilé hier, lundi par Zénith Sports, initiatrice de cette manifestation. Au cours d'une rencontre organisé en présence du ministre des sports Matar Ba, Sébastien Bottari et le comité d'organisation ont dessiné les contours de ce week-end sportif réservé à la famille, à la sensibilisation contre certaines maladies comme le cancer. Mais surtout de vendre la destination sénégalais à travers les six courses en lice dont les le 42,195 km, haut de pyramide du marathon

La tenue de la première édition du marathon international de Dakar, prévu les 15 et 16 avril, est entrée dans sa dernière ligne droite avec le tracé qui a été dévoilé hier, lundi 13 mars, par Zénith Sport (une agence spécialisée dans le marketing, le sport et la communication), initiatrice de cet événement co-organisé avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme.

Au cours de cette rencontre qui s'est tenue en présence du ministre des Sports Matar Ba, le comité d'organisation a donné les contours de ce week end sportif qui au-delà de son caractère ludique et sportif se propose de vendre la destination Sénégal, de mettre en image les plus belles arcanes de la ville mais aussi de mobiliser les inscriptions dans le but d'accompagner la lutte contre les cancers de la femme.

La Courses de 5km (la Dakaroise), celle de communion réservée aux femmes des 14 ans, ouvre le samedi 15 avril à partir de 9 h le programme. Elle est suivie de deux autres courses juniors 2km ( pour les 9 et 12 ans) et 3km ( 13 à 16 ans).

Place sera ensuite faite le dimanche 16 avril au 10km, au 21,097km (semi-marathon) et le 42,195 km, qui occupe le haut du pavé du marathon. Les départs comme les arrivées sont tous jugés à la Place de l'Obélisque.

« Un marathon d'une ville comme Dakar se doit d'être répété chaque année. C'est une manière d'inviter les étrangers à venir découvrir la ville.

Notre objectif c'est d'avoir la reconnaissance absolue de la Fédération internationale d'athlétisme car nous l'avons sur d'autres manifestations que nous organisons. Nous espérons ainsi avoir le label bronze pour le marathon de Dakar », souligne Sébastien Bottari, directeur de Zénith Sports avant de prévoir un plateau d'élite.

« On a fixé la barre à 2.11 et on veut y arriver. On aura une vingtaine d'athlètes de qualités attendus avec une parité homme femme ainsi que la reconnaissance financière du plateau. Le Prize money ou prime du marathon s'élève à 10 000 dollars, 80000 dollars, et 5000 dollars qui sont récoltés à partir au sponsor», précise-t-il.

A quelques semaine de cet événement, Matar Ba , ministre des sports a pour sa part tenu à encourager le comité d' organisation de ce marathon qui doit, de son point de vue, être géré avec beaucoup de professionnalisme.

«Le contenu est important car il ne s'agit pas de courir seulement mais de mobiliser les femmes, les familles qui sont à Dakar. C'est une matinée de communion parce que la première course de 5 kms est faite pour cela.

Les inscriptions seront mobilisées pour accompagner la ligue qui est chargée de lutter contre les cancers de la femme. Cela est aussi important. Cela veut dire que le sport, au-delà des courses, au-delà de la compétition peut être utilisé pour accompagner d'autres secteurs vitaux du Sénégal.

Au delà de cela, il fait savoir que beaucoup de nationalités y seront. La destination Sénégal sera vendue. Donc nous parlerons de tourisme. Au delà du marathon pour mieux booster l'athlétisme sénégalais», a t-il déclaré.