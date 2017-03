De l'avis des techniciens, ce programme qui sera déroulé en phases prendra en charge la construction des infrastructures pour 300 millions et l'autre volet (amphithéâtre et Site d'hébergement) pour 500 millions de francs.

Avec notamment, une administration, un hall d'exposition des manuscrits et des salles de conservation et de restauration des documents.

L'acte a été consacré comme étant un honneur et une fierté pour la famille du guide religieux et l'ensemble de ses disciples, par le Khalif Cheikh Bassirou Camara qui a apprécié à sa juste valeur l'engagement du chef de l'Etat.

