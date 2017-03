Cameroun: Les cours du brut baissent

L'organisation s'était alors engagée à baisser sa production de 1,2 million de barils par jour pour porter son plafond à 32,5 millions de barils par jour. L'accord a pris effet le 1er janvier 2017 pour une durée de six mois, renouvelable en fonction des conditions et des perspectives du marché. Selon l'article publié sur le site Internet prixdubarile.com, « les données recueillies par sondage sur les niveaux de production font état d'une baisse de l'OPEP, mais il n'y a pas vraiment d'autres éléments qui montrent que l'offre se resserre.

Commentant cette nouvelle, certains sites spécialisés font noter que les cours du pétrole commencent cette semaine comme la précédente, au plus bas niveau depuis l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). On est donc là, loin des projections faites par certains analystes qui fixaient à 55 dollars le prix du baril de l'or noir au courant de ce premier semestre 2017, en raison de l'entrée en vigueur de l'accord de l'OPEP. En effet, fin 2016, les prix du baril de pétrole avaient augmenté de 10% après l'annonce de l'accord des pays membres de l'OPEP.

Mauvaise nouvelle sur le marché des matières premières. Les cours de l'or noir baissent. Hier lundi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 51,17 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 20 cents par rapport à la clôture de vendredi. Le baril de Light Sweet Crude (WTI) lui, a cédé 27 cents, se fixant à 48,22 dollars pour le contrat d'avril. Le baril de Brent a atteint son prix le plus bas depuis fin novembre 2016 à 50,85 dollars dimanche soir. Tandis que le baril de WTI a touché son niveau le plus bas depuis décembre à 47,90 dollars.

Sur les cinq dernières séances, les variations sont négatives. Le baril de Brent a baissé de près de 9% et se situait hier à 51,20 dollars. En cause, la production américaine qui monte.

