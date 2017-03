Sénégal: 25e édition de la ziarra annuelle de Bambilor - Le khalife invite à repenser notre système éducatif

La violence et la dépravation qui gangrènent notre société ne laisse indifférents aucun segment de la société sénégalaise. C'est l'avis du khalife de Bambilor qui s'est indigné de la série d'agressions mortelles, des accidents de la circulation avec leur lot de morts et de certaines pratiquent qui sont tous les jours relatés à travers les médias.

Selon Thierno Amadou Bâ, cette déliquescence résulte de la perte de nos repaires éducatifs et socioculturels légués par nos illustres hommes religieux. «C'est parce que les enseignements divins de nos vénérés guides ne sont plus appliqués. Les gens tuent leurs prochains sans remords... De tels comportements prouvent, une fois de plus, notre manque de foi». C'est pourquoi, il a lancé un appel à un retour vers les enseignements et préceptes originels de l'Islam pour une culture de la paix, gage de la stabilité d'un monde en proie à des conflits permanents.

Revenant sur l'actualité de la violence au Sénégal, le guide religieux de Bambilor en arrive à croire que les Sénégalais sont possédés par des forces occultes qui les jetteraient dans cet engrenage de la violence. «Le Sénégal est en train d'être gagné par une montée en puissance de la violence. Nous avons l'impression que nos concitoyens sont possédés par Satan». Cette situation a débouché sur un délitement des liens sociaux qui se traduit par un manque de solidarité. Cette réalité n'épargne même pas les familles religieuses, pourtant réputées porteuses de la parole de Dieu, encore moins le gouvernement. «Ces mésententes sont notées dans les foyers religieux. Et, pourtant, c'est dans ces foyers que l'on prêche la parole de Dieu. Il est temps pour nous de changer. Dans le gouvernement aussi, c'est la même chose», a-t-il confessé. C'est pour lui, l'occasion de repenser notre système éducatif scolaire, (notamment sur les contenus qui sont destinés à formés nos enfants) et notre éducation familiale.

La 25e édition du de la ziarra de Thierno Djibril Ousmane Bâ a été placée sous le thème de «l'Unité et Fraternité dans la société». La cérémonie officielle a enregistré la présence de nombreuses personnalités du monde diplomatique, surtout venant des pays du golfe. Le gouvernement été représenté par le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Gueye, en compagnie de son collègue en charge du Travail et des Organisations professionnelles, Mansour Sy.