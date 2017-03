Sous la conduite de son secrétaire général national, Abdou Faty, le Syndicat des enseignants libres du Sénégal « Sels Authentique » qui était Samedi dernier à Kaolack, pour mutualiser les bonnes pratiques avec ses membres au sujet des élections de représentativité syndicale du 26 Mai prochain, n'ont pas écarté certaines revendications les tenant à cœur.

Les membres du Sels Authentique, ont en effet, saisi l'occasion pour sommer la direction des ressources humaines (Drh) du Ministère de l'Education nationale de respecter le droit à la mobilité. Autrement dit de refuser que les enseignants recrutés à l'Université avec un Doctorat partent. Selon Abdou Faty, ces enseignants contrairement à ce qui devait être, ne bénéficient pas des bourses du bureau organisation et Méthodes (Bom). Comme pour dire que le droit à la mobilité des enseignants est confisqué à ce niveau de l'Administration.

Dans le même sillage, les camarades d'Abdou Faty réclament à la direction de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du ministère de l'éducation nationale les 70 Millions de Frs attribués au programme de formation des inspecteurs de l'éducation et des enseignants et le paiement intégral des perdiemes du Baccalauréat et du brevet de fin d'Etudes moyennes (Bfem) des dernières sessions, sans quoi, un bras de fer entre l'Administration et le Sels Authentique sera ouvert et sera suivi d'un mouvement d'humeur qui connaîtra son terme qu'après satisfaction de la revendication.