Cameroun: La BICEC présente sa nouvelle vision

Ils étaient tous là. Jean Baptiste Bokam, le président du conseil d'administration, Alain Ripert, le Directeur General. Au cours d'une conférence de presse courue. Au menu, la photo, le digital, le vernissage et surtout, le nouveau visage de la Banque.

Une banque pour l'émergence.

La Banque Internationale du Cameroun pour le Commerce, l'Epargne et le Crédit (BICEC), filiale du groupe BPCE au Cameroun fait sa mue. C'est le cas de le dire. A son immeuble situé au quartier administratif de Bonanjo à Douala, la presse a été conviée au Changement de la BICEC qui « est rendue à une étape de son histoire ou elle aspire à une nouvelle vision de son établissement et sa marque » Cette nouvelle vision de la Banque s'inscrit dans une dynamique à la fois culturelle, technique et conjoncturelle. Ici, on confesse que c'est pour répondre aux attentes des clients de plus en plus nombreux et exigeants, dans un Cameroun qui aspire vers son émergence par une économie tirée par le secteur privée. Il s'agit essentiellement de financer l'économie pour atteindre l'émergence. La banque « renforce son dynamisme commercial par l'amélioration de sa qualité de service et des solutions de financement adaptée » Bien plus, La BICEC se présente comme une banque proche de ses clients en s'enracinant dans le territoire Camerounais par un réseau de près de 40 agences.

Digitalisation et actions citoyennes de développement.

Mettre sur pied une synergie entre la banque ses agences et ses clients. C'est sans doute le but visé par la banque lorsqu'elle s'inscrit dans le numérique. Afin d'accentuer sa visibilité au sein de ses clients et le grand public, son dispositif de communication a été renforcé. Elle intègre désormais la digitalisation de sa stratégie de commerciale par son entrée dans les réseaux sociaux : facebook, tweetter, you yube,linkedin . Et aussi, la BICEC compte poursuivre ses actions de mécénat culturel, sportif et s'investir davantage dans la protection de l'environnement. Dans le cadre de ce que la Banque a baptisé « Le Cameroun en puissance et en actes » C'est dans ce cadre qu'un vernissage a été organisé aussi bien qu'un concours de la photographie. De plus et cerise sur le gâteau « soucieuse d'offrir à ses clients un cadre attrayant et moderne, la BICEC entend poursuivre la rénovation de ses agences et transformer la façade du siège »