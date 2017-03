Sénégal: Emprisonnement de Khalifa Sall et cie - Des organisations de défense des droits humains dénoncent

communiqué de presse

La Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (Raddho), la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) et Amnesty International Sénégal dénoncent le placement sous mandat de dépôt du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de cinq de ses colloborateurs.

Dans un communiqué conjoint qui nous est parvenu hier, lundi 13 mars, ces organisations de défense des droits humains «regrettent très profondément le placement sous mandat de dépôt Khalifa Sall et compagnie malgré les contestations sérieuses émises, les charges liées à sa fonction élective, les garanties de représentation qu'il offre et la présomption d'innocence consacrée par la Constitution Sénégalaise».

La Raddho, la Lsdh et Amnesty Sénégal «expriment par ailleurs leurs plus vives inquiétudes face à la récurrence des poursuites ciblées contre certaines figures de premier plan de l'opposition depuis un certain temps et appellent à une justice impartiale et indépendante qui applique la loi et préserve les citoyens contre l'arbitraire d'où qu'il vienne».