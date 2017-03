Algérie: SEAAL - Le dispositif H24 à Alger pendant l'été est une préoccupation continue

Les opérateurs privés versés dans le transport en commun urbain et suburbain d'Oran ont repris… Plus »

Le coût supplémentaire de la facture en braille est de 20 DA et le prix est à la charge de Seaal qui a aussi un projet d'assistance à domicile et un projet d'un centre d'appel avec une plateforme Skype pour communiquer en langage des signes.

"Il y a une centaine de non-voyants, clients de SEAAL à Alger et Tipasa qui sont déjà identifiés et qui recevront la facture en braille mais ceux qui souhaitent recevoir le même document doivent le signaler", a-t-il souligné.

Selon M. Jahn, l'ensemble de ces actions entrent dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale de SEAAL "pour témoigner de l'intérêt qu'accorde l'entreprise à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, notamment à travers le renforcement de l'accessibilité par l'élimination des obstacles et des incommodités qui freinent la participation active de cette frange de la société dans la vie quotidienne".

A l'occasion de la célébration de la Journée nationale des handicapés, un premier contrat a été signé entre SEAAL et l'Office national des publications scolaires (ONPS) pour l'impression des factures et des flyers en braille et un deuxième contrat a été paraphé avec l'Association nationale pour l'éducation, l'emploi et la solidarité avec les aveugles (ANEESA).

"Nous avons commencé à travailler depuis septembre dernier à préparer le dispositif H24 de distribution d'eau pendant la saison estivale à Alger car, pour nous, la stabilité et la continuité de service est une préoccupation continue", a souligné Jean Marc Jahn, Directeur général de l'entreprise lors d'une conférence de presse en marge des activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des handicapés à laquelle a assisté le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali.

Alger — La préparation du dispositif H24 de distribution d'eau pendant la saison estivale à Alger a commencé depuis septembre dernier pour garantir la stabilité et la continuité du service, a indiqué lundi la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.